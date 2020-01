Selvom politikerne holder fast i, at offentlig adgang til Odsherreds strande er et prioriteret område, så vil de ikke blande sig i en 20 år gammel konflikt fra Thorsvej på Vester Lyng. Foto: Peter Andersen

Nægter at holde borgermøde

Odsherred - 29. januar 2020 kl. 07:59 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På tirsdagens byrådsmøde havde repræsentanter for et trecifret antal sommerhusejere spurgt kommunen om hjælp til afholdelse af et borgermøde om en 20 år gammel konflikt om manglende strandadgang fordi en grundejer på Thorsvej, på Vester Lyng, har opsat en låge, der spærrer for adgang til stranden.

Formanden for miljø- og klimaudvalget, Paw Pedersen (DF), slog dog fast på mødet, at kommunen ikke vil røre ved sagen, som de anser for en privatretligt anliggende, og derfor blev det et nej til at afholde et borgermøde, også selvom han fastholdt at offentlighedens adgang til kommunens strande er et politisk prioriteret område.

Ifølge spørgeren har byrådet dog misforstået sagens indhold, og han slog derfor supplerende fast, at det er byrådets opgave at sikre en løsning, og han bad derfor politikerne om at genoverveje om ikke de alligevel skulle finde en måde at få en dialog med de lokale grundejere, og være med til at finde en løsning, så den manglende strandadgang, der ellers har eksisteret siden 1915.

En strandadgang, der ifølge spørgeren findes på kommunens fortegnelse over private fællesveje, som må benyttes af offentligheden.

I en partshøring fra oktober 2019 skriver Odsherred Kommune dog blandt andet, at de ikke mener, at der er nogen almen, offentligretlig, saglig interesse der tilsiger et påbud om fjernelse af lågen, blandt andet fordi lågen ikke har nogen betydning for trafikafviklingen i området.