Nægter anklager om voldtægt og husker intet

Sagen er den første, hvor spørgsmålet om samtykke han blive et tema efter straffelovens nye bestemmelser under voldtægtsparagraffen, der trådte i kraft ved årsskiftet. Om det bliver et tema, ønsker senioranklager ved Midt- og Vestsjællands Politi Louise Hansen ikke at afgøre, før procedurerne i næste uge.