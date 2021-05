Naboklage sender Strandlyst Streetfood til tælling: En kæmpe mavepuster

Mavepusteren har store konsekvenser for alle bag projektet og ikke mindst for de 100 arbejdspladser Strandlyst Streetfood har skabt, men folkene bag vil kæmpe videre:

"Vi har dog ikke tabt modet, og har besluttet os for at kæmpe som hold, for at Strandlyst Streetfood bliver en realitet i Odsherred, på den ene eller anden måde. Med en tro på at klagen, der primært beror på personlig holdning, bliver behandlet objektivt, og at godkendelsen går igennem snarest muligt", skriver de.

Indtil da, arbejder Strandlyst Streetfood på højtryk, i samarbejde med Odsherred Kommune, for at finde en eller flere alternative lokationer, indtil der gives endelig godkendelse til Strandlyst grunden.