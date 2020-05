Nabogruppen i Vig har været aktive i deres protester mod opførelse af et biogasanlæg. Blandt andet på dette byrådsmøde i 2019, hvor anlægget var på dagsordenen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Naboklage: Søen er blevet til en mose

Odsherred - 12. maj 2020
Af Helene Nielsen

Planerne om et biogasanlæg ved Vig er ingen nyhed. Heller ikke, at en gruppe borgere fra Vig og omegn er bekymrede over, at skulle få et biogasanlæg med eventuelle lugtgener og øget trafik som nabo.

Naturen må genoprettes Odsherred Kommune gav den 26. marts dispensation til bygherrerne, landmændene Preben og Kenneth Hansen fra Tuse Næs, om anlæg af erstatningsnatur for en sø og mose på matriklen på Holbækvej 15 i Vig, hvor biogasanlægget efter planen skal opføres.

Nabogruppen har klaget til miljø- og fødevareklagenævnet, da gruppen mener, at der er tale om ændringer af et beskyttet naturområde og er en række forhold i afgørelsen, som Odsherred Kommune burde have været opmærksom på og have afklaret, inden de gav denne dispensation.

Nabogruppe føler sig ignoreret - Vi undrer os for eksempel over, at man kun har sendt denne afgørelse til en enkelt nabo, når man fra kommunal side godt er klar over, at vi er en gruppe naboer, som meget gerne vil informeres om planer for biogasanlægget. Politikere har på borgermøder stået og lovet, at vi nok skulle blive inddraget, og så ignorerer man os alligevel, siger Jørgen Preuss, som er talsmand for biogasmodstanderne i Vig.

I klagen til miljø- og fødevareklagenævnet er der blandt andet peget på, at byggefeltet for biogasanlægget er blevet udvidet.

- Vi klager også over, at der kan gives dispensation til etablering af nye vandhuller, men ikke står noget om hvor store eller hvor de skal være, siger Jørgen Preuss.

- Nabogruppen forstår ikke, hvordan en ældre sø, der i minimum de sidste 20 år ikke har været opdyrket, pludselig kan ændres til at være en mose af Odsherred Kommune. Søen har kun med meget tørke som i fx sommeren 2018 været udtørret. Det kan fremstå, som om Odsherred Kommune bevidst ændrer betingelserne efter egen forgodtbefindende og uden at fremvise egentlig dokumentation for ændringerne, står der også i den ni sider lange klage.

På grund af klagen til miljø- og fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse, kan dispensationen ikke udnyttes, før nævnet har taget stilling i sagen.