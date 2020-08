Naboer skal høres om musikken skal fortsætte

Indtil denne sommer, hvor corona krisen har lagt en stoppende hånd over koncerter og andre eksterne begivenheder, for her tog en gruppe entreprenate lokale musikere og ildsjæle sagen i egen hånd, dannede foreningen Musik & Kultur i Odsherred, MOKIO, og har siden holdt adskillige populære begivenheder som drive-in koncerter hen over sommeren.

»Vi har fået en henvendelse om, der kunne laves en aftale om en permanent aftale om at foreningen kunne købe eller leje området. Det var en rimelig bred henvendelse, som har gjort at økonomiudvalget har besluttet, at lægge det op til en lidt bredere nabohøring, før vi tager stilling. Vi vil gerne høre, hvad naboerne siger til, hvis man beslutter at give lov til musik, faste toiletter og lignende på mere permanent basis. Der er enndu ikke truffet en beslutning, men nu går vi i gang med at høre de omkringliggende naboer, og så tager vi sagen op igen, men det har været nogle spændende aktiviteter de har stået for,« siger han.