Naboer klager over ny trafikchikane

Odsherred - 07. september 2021 kl. 11:29 Af Pia Larsen Kontakt redaktionen

Trafikchikanen på Tuborgvej er i sandhed en chikane, hvis man spørger naboerne. De er dybt frustrerede over placeringen. For de refleksklædte pullerter står så tæt på deres indkørsler, at de har problemer med at komme ind og ud med lastbil, trailer og campingvogn.

- Ingeniørerne på kommunen har ikke lige været alt for kloge, når de vælger at lave den lige ud for vores vej, siger Preben Malmstrøm.

Både hans kone Pia og naboen Michael Torsbakke har ringet og skrevet til Odsherred Kommune og klaget, men de har ikke fået noget svar.

De bor alle sammen på Teglværksvangen og oplever alle, at den nye trafikchikane er et stort problem.

-Skraldebilerne kan heller ikke komme den vej ind. De kører ind ad bagvejen for at kunne komme rundt, siger Nick Mortensen, endnu en af naboerne på vejen.

Han afviser, at beboerne kunne vælge at køre bagvejen med deres campingvogne, trailer og andre store, lange køretøjer ligesom skraldebilerne.

Det er en meget hullet grusvej. Det er ikke ligefrem fedt at køre den vej ud - og desuden er det heller ikke meningen, at den skal tage en masse trafik, siger han.

De orange pullerter er ganske vist fleksible, så de vipper ned, hvis man rammer dem. Men fjedrene i dem får dem til at vippe op igen, og dermed risikerer man at få ødelagt undervognen på sin bil, mener naboerne. De frygter også, om det overhovedet er muligt for eventuelle brandbiler at komme ind og ud i tilfælde af brand på vejen. Det er beredsskabsdirektør Lars Karlsen nu ved at kigge nærmere på efter Nordvestnyts henvendelse. Umiddelbart var han ikke bekendt med problematikken, da han ikke vidste, der var opsat en chikane på stedet.

Jacob Anderssen, som bor på Tuborgvej 12 lige udfor chikanen er enig med sine naboer på Teglværksvangen.

- Det skal ikke misforståes. Vi er meget glade for chikanen. Den har sænket farten og afhjulpet en hel masse trafikgener. Så vi er meget glade for, at kommunen har lavet den. Det er placeringen, vi er trætte af. Måske skulle de have lavet den et andet sted, siger han.

- Vi er for eksempel nødt til at dreje til venstre for at komme ud med campingvognen og køre to kilometer for at kunne vende i en rundkørsel og køre hele vejen tilbage for at komme den rigtige vej, siger han.

Hos Odsherred Kommune oplyser man, at man naturligvis ikke placerer chikaner uden at tage hensyn til beboernes ind- og udkørsel. Men man vil ikke afvise, at den såkaldte drejeradie bliver større for de borgere, der måtte skulle ud og ind med påhængskøretøjer.

» Dette er en acceptabel ulempe, skriver kommunens Trafikafdeling i en mail.

Man sender dog en medarbejder ud og måler op en ekstra gang for en sikkerheds skyld.