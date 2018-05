Se billedserie Truslerne mod naboerne skulle være levet fremsat i et sommerhusområde ved Atterup.

Send til din ven. X Artiklen: Naboer følte sig truet på livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naboer følte sig truet på livet

Odsherred - 23. maj 2018 kl. 13:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 61-årig mand fra Atterup var ved retten i Holbæk tirsdag tiltalt for blandt andet at have truet flere naboer på livet,

Manden har desuden tilbage i januar forsøgt at begå røveri mod Statoil-tanken i Herrestrup. Ved røveriforsøget brugte den 61-årige en stor lygte til at true den ansatte på Statoil-tanken til at udlevere bilnøgler til den ansattes bil.

Den ansatte nægtede at udlevere bilnøglerne, men fik trykket på den såkaldte panikknap, så politiet blev alarmeret.

Den 61-årige blev senere anholdt, efter at han i februar i år skulle have fremsat trusler mod en række naboer og sagt, at han ville skyde dem.

Politiet fandt ved en efterfølgende ransagning våben på mandens bopæl.

Manden erkender, at have haft en truende adfærd i en periode efter en hjerneblødning, men nægter, at skulle have truet med, at ville slå nogen ihjel.

Retssagen fortsætter i næste uge.