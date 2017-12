Nabo fortsat imod TM-byggeri

- Jeg vil blive rigtig ked af det, hvis politikerne ændrer på lokalplanen. Jeg synes ikke, at der er gjort meget for at ændre på projektet, for der bliver stadig bygget langt ud over de byggefelter, der er der i forvejen. Vi vil gerne have, at man holder sig inden for byggefelterne. Os, der bor her i området, har købt grundene efter en lokalplan, der sagde, at vi ville få et fællesområde og et gadekær lige ud foran vores huse, altså meget landsbyagtigt. Det vil vi ikke få med forslaget om et firkantet byggeri, og hvis det bliver gennemført, vil vi føle os rigtigt snydt. Så får vi i stedet et stort, firkantet byggeri foran os, siger Kate Nielsen.