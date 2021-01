Når Horsens kan, så kan Odsherred også: Drøm om stor musik-scene og kæmpe-koncerter

Roskilde Festival har Orange Scene som vartegn og logo; i bestyrelsen i Mokio, Musik og Kultur i Odsherred er man ikke bange for at drømme stort og højt om fremtidens openair-koncerter i Helenehaven i Højby. Både når det gælder danske og internationale topnavne, størrelsen på publikum og ikke mindst scenen.

- Kunne vi få et navn som Keith Urban til at spille i Helenehaven vil det skabe kæmpe publikumsinteresse, siger Mokio-formand Anders Munch.

Den store scenebygning skal have en karakteristisk udformning, så den kan bruges som logo for Helenehaven og være et vartegn for Odsherred, siger Anders Munch.