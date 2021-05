NKT flytter produktion til Polen og fyrer 59 i Asnæs

NKT vil forsat investere i Asnæs for at gøre fabrikken til et strategisk knudepunkt for produktion og distribution af mellemspændingskabler. Det er dog for tidligt at sige noget mere konkret om investeringerne i Asnæs, oplyser NKT til Nordvestnyt tirsdag eftermiddag.

- For at fremtidssikre NKT flytter vi produktionen af installationskabler fra Asnæs til vores fabrik i Polen. Det betyder desværre, at vi må sige farvel til en række medarbejdere på fabrikken i Asnæs. På sigt har vi ambitioner om at investere yderligere i Asnæs for at udbygge vores stærke position indenfor mellemspændingskabler, der er helt centrale for at drive den grønne omstilling. For nu handler det dog om at hjælpe de berørte medarbejdere godt videre, siger Will Hendrikx, direktør for lav- og mellemspænding i NKT.