Mystiske beskyldninger efterforskes stadig

Overfaldet skulle være sket korporligt, og umiddelbart efter anmeldte Odsherred Kommune sagen til politiet, for dog få dage senere at forsøge at trække anmeldelsen tilbage. Det kan man bare ikke, og derfor er sagen i politiets hænder, og særligt Anette Rise ser frem til, at sagen afsluttes med en afvisning, for på den måde at give hende den oprejsning for en falsk anklage, som hun aldrig fik fra Odsherred Kommune.