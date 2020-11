Mystisk skolelukning: Ledelsen har »ingen kommentarer«

Den 21.januar 1990 blev Ulstrup Efterskole etableret i en gammel landsbyskole nær Vig. Skolens formål har gennem alle årene været at drive en prøvefri efterskole for unge med særlige undervisningsbehov, men på fredag er det slut.

Ifølge Nordvestnyts kilder er skolens personale, der ifølge cvr-registrering drejer sig om 28 ansatte, et ukendt antal elever og deres forældre blevet orienteret om, at skolen lukker fra på fredag.

Det har heller ikke været muligt, at få skoleleder Thomas Ringbro i tale, og viceforstander Conny Hagemann, har også kun lyst til at sige: »Ingen kommentarer.«

Hos Odsherred Kommune kom nyheden om, at efterskolen lukker som lidt af en overraskelse.

Men efter telefonisk at have været i kontakt med skolen, forklarer leder af afdelingen læring, uddannelse og pædagogik, Kristina Sterum, at skolens ledelse har garanteret, at alle elever og deres forældre er blevet orienteret, og for Odsherred Kommunes vedkommende skal der nu findes et nyt tilbud til den ene elev, som kommunen har på skolen.