Foto: Per Jensen

Mystisk hastighedsbegrænsning er nu fjernet

I en periode har en del bilister undret sig, når de er kommet kørende på rute 21 fra Hagested mod Holbæk-afkørslen.

For ganske overraskende har hastigheden været skiltet ned til 70 kmt., fra de normale 100 kmt., og det har givet en del opbremsninger og flere læsere har over for Nordvestnyt undret sig.