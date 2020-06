Mystisk fund i tørlagt gadekær

I Vig har frivillige brugt det meste af en varm og solbeskinnet fredag på at rense og rydde op i byens gadekær.

Stor var deres undren, da de i det tømte gadekær fandt en sprællevende ål.

Hvordan ålen er nået frem til gadekæret er uvist, og skulle den spises vil det kræve adskillige timer i saltvand for at få den mudrerede smag ud af ålen, men den får lov at blive, og mon ikke en stork eller anden fugl vil holde sig til, hvis de læser dette?