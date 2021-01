Mystisk aktion: Politiet massivt til stede efter brand

Midt og Vestsjællands Politi er lørdag eftermiddag massivt til stede ved en bolig ved Højen i Vig.

Det bekræfter vagtchefen ved Midt og Vestsjællands Politi til sn.dk.

På billeder ses flere forskellige politikøretøjer, brandbil samt betjente med hunde, der søger i området.

For nuværende vil vagtchefen ikke oplyse andet, end at der skulle være tale om en mindre brand i boligen, og at politiet undersøger brandårsagen.

- Vi har ikke truffet nogen personer på stedet for nuværende, og der er derfor heller ikke nogen tilskadekommende, som det ser ud lige nu. Vi har en brandefterforsker på stedet, som skal undersøge brandårsagen, siger vagtchefen til sn.dk.

Politiet forventer at været i området i en time endnu.

Meldingen kom klokken 14.51 til politiet.

Sn.dk følger sagen...