Retten i Holbæk afgør i morgen sagen om voldeligt overfald i en indkørsel i Nykøbing 28. juni i år. Foto: Marianne Nielsen

Mystik om påstået stikvåben i voldssag

Odsherred - 16. december 2020 kl. 21:34 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

I en hæk i en indkørsel i Nykøbing blev en 41-årig måske stukket i maveregionen 5-6 gange med en form for hjemmelavet stikvåben.

Det er bare aldrig fundet, og ofret opdagede selv først de overfladiske såre to dage senere.

Det fremgik at procedurerne i sagen onsdag ved Retten i Holbæk, hvor fem personer er tiltalt for overfald på den 41-årige den 28.juni.

Alligevel argumenterede anklager Trine Jørgensen for, at der måtte være medbragt et stikvåben den dag med henvisning til kærestens forklaring om at have det hun i vidneskranken i begyndelsen af november betegnede som en hjemmelavet fængselskniv, og også havde lavet en tegning af.

- Vi må lægge til grund, at når man ser en stikgenstand og efterfølgende ser stikskader, så er det det, der er sket. At han ikke opdager det første besøg på sygehuset, kan måske skyldes, at han havde så ondt efter slagene med fastnøglen mod knæet. Skaderne harmonerer ikke med at være faldet over en bunke grene eller rode rundt i en hæk. Det ligner klart stikmærker fra en genstand som en af kvinderne har i hånden, procederede hun.

Den præmis var de fem forsvarsadvokater ikke villige til at acceptere.

- Hvis man bliver stukket - uanset med hvad - så virker det besynderligt at man ikke bemærker det. Oveni købet seks-syv gange i det mest følsomme område, så virker det absurd at man ikke bemærker det på sygehuset, konstaterede Thomas Lorenzen, forsvarsadvokat for KH.

Jakob Damsgaard-Hansen, advokat for 39-årige MJ var helt på linje med sin forsvarskollega:

- Hvis vi skal tro, at hun (HCs kærste) har set noget der minder om en kniv og at hun leder efter den, så er det da nærliggende at spørge om han var blevet ramt af en kniv. Det gør hun ikke. Den kniv har aldrig været der. Hun beskriver den ret detaljeret og det er i hvert fald ikke den hobbykniv MC har i bilen. Hun spurgte ikke om han var blevet stukket og der er ikke bevis for at kniven var til stede, fastslog han i sin procedure.

Det er nu op til dommeren og to domsmænd at vurdere, hvorvidt de tror på forklaringerne om knivstikkeri, og om der er tale om grov vold eller måske nødhverve eller et slagsmål, hvor parterne var lige gode om det.

Det er tillige op til dommerne at vurdere om de fem skal dømmes i fællesskab eller for hver deres rolle i sagen.

Dommen falder torsdag middag.

