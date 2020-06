Mystik om gågade-overfald: Hvad skete der egentlig?

En gruppe unge befamlede angiveligt to piger og sparkede en mand i Algade i Nykøbing onsdag aften. Det fortæller et vidne til Nordvestnyt, men Midt- og Vestsjællands Politi genkender ikke nedenstående beskrivelse:

»Jeg så to piger blive befamlet og den ene lagt ned, hvorefter hun bliver trådt på den ene arm og bliver kaldt en dansk luder. Da hun begynder at græde, løber jeg fra min lejlighed ned og ser en ældre herre, der blander sig og får spark, slag samt mange grimme gloser. Jeg blander mig ved at råbe og kom i klammeri med ham, der sparkede den ældre mand, de blev bange og løb ned ad Grønnehavestræde«, skriver Rune Jørgensen i en besked til Nordvestnyt, hvor han beskriver det, han oplevede, og som fik mange til at skrive og kommentere episoden på Facebook i en gruppe for Nykøbings indbyggere samme aften.

- Det er ikke noget, vi har noget på. Vi har registreret en anmeldelse ved 18-tiden, der går på, at to unge mennesker, blandt andet en pige, diskuterer med en tredje person, men at det på anmeldelsestidspunktet er afsluttet. Vi undersøger derefter sagen og har også talt med to af de tre involverede, men vil gerne tale med den tredje, og i det hele taget vil vi gerne have, at folk, der ved noget i sagen, henvender sig, siger han til Nordvestnyt.