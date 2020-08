Se billedserie Var der i virkeligheden kun råd til en buste af lensbaron Adeler i Fårevejle Kirkeby, så billedhuggeren genbrugte kroppen fra Dalgas-statuen? Det vil kunsthistoriker Jesper S. Knudsen nu have opklaret. Foto: Stefan Andreasen

Mysterium skal opklares: Er det en Dalgas-statue med et Adelers-hovede?

Odsherred - 03. august 2020 kl. 08:47 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er lensbaron Georg Zytphen-Adeler, den berømte initiativtager til inddæmningen af Lammefjorden, afbilledet med en anden berømtheds underkrop, Det Danske Hedeselskabs stifter og første direktør, Enrico Dalgas, på statuen i Fårevejle Kirkeby?

En mærkelig vandrehistorie, som museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen, Odsherreds Kunstmuseum, igen er stødt på i forbindelse med sit arbejde med artikler til Trap Danmark om Odsherreds kunstværker.

- Det er en historie, som jeg ikke har kunnet få opklaret, men som jeg håber at få styr på: Er det rigtigt, at statuen af Adeler i Fårevejle er en statue af Dalgas med et nyt hovede - Adelers?

- Historien bliver ved at cirkulere. Nu vil jeg gerne have løst den én gang for alle, siger Jesper Sejdner Knudsen.

- Det er den samme billedhugger, Rasmus Andersen. Det er ikke ualmindeligt, at billedhuggere genbruger deres støbeforme.

- Men jeg har lavet lidt felt-studier af statuerne, og selvom de begge står med en hånd i lommen og en stok i den anden hånd, så passer formen alligevel ikke, siger Jesper Sejdner Knudsen.

Zytphen-Adeler står med venstre hånd i lommen og stok i højre hånd. Han står rank - uden at læne sig til stokken. Dalgas har højre hånd i lommen og støtter kroppen mod stokken, som han holder med venstre hånd.

Jesper Sejdner Knudsen vil gerne høre fra personer, der ligger inde med oplysninger i sagen.

Wikipedia nævner, at borgere i taknemmelighed ville rejse en statue af lensbaronen i Fårevejle Kirkeby, men indsamlingen rakte kun til en buste. For at undgå skandale købte man, ifølge Wikipedia, en billigere Enrico Dalgas-statue og lod billedhuggeren erstatte hans Dalgas-hoved med Adelers.

Billedhugger Rasmus M. Andersen modtog Eckersberg-Medaillen for statuen af Dalgas i Aarhus.

I 1917 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog. Han havde job som konservator på Thorvaldsens Museum fra 1893 til sin død i 1930. Statuen på Adelers Torv i Fårevejle Kirkeby er fra 1928.