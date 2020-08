Mysteriet om syv små svaneunger

Thorkild Brandt-Hansen i Grevinge er glad for dyr - og får fugle. Han går flere gange om dagen tur med sin hund ved et vandreservoir ved Grevinge, hvor han samtidig holder øje med svømmefuglene, som holder til i søen.

- Derfor undrede det mig også, at vores svanepar, som har været der i flere år, for nogle uger siden pludselig var forsvundet, fortæller Thorkild Brandt-Hansen.

Der var dog flere overraskelser på vej, for da hunden skulle luftes den 30. juli var der nu de to voksne svaner og ikke færre end syv svaneunger, som snadrede rundt i søen og hyggede sig.

- Det er da utroligt, og jeg har aldrig oplevet noget lignende, siger Thorkild Brandt-Hansen, som fortsat glædes over, at de syv unger og deres forældre, ser ud til at blive i søen nu.

Naturstyrelsens Palle Graubæk, som til daglig holder et vågent øje med fuglelivet ved Hov Vig, griner lidt over svanehistorien, som han dog ikke finder mystisk eller unaturlig.

- Svaner holder sammen for livet, som ørnepar for eksempel også gør det. De kender deres omgivelser, og vælger at have deres rede og æg, hvor der er fred og ro. Der har måske været for mange hunde ved søen i Grevinge, og derfor har de holdt deres æg og helt små unger et andet sted, siger Palle Graubæk.