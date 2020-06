Mysteriet om den røde sko i berømt mose

Har mosekonen tabt sin ene sko? Er det mon Gerda Lyhn, der har mistet den under deltagelsen af Alene i Odsherred? Hvem ejer mond den røde sko? Spørgsmålene presser sig på for Geopark Odsherred, der er i fuld gang med at realisere formidlings-projektet omkring Solvognens fundsted.

Og det var netop under anlægsarbejdet, at den røde lædersko dukkede frem i Trundholm Mose i sidste uge.

Og for at komme eventuelle teorier i forkøbet, har avisens royale reportere researchet sig frem til, at Hendes Majestæt Dronning Margrethe havde hvide bidselsko på - ikke røde læderpumps - under sit besøg i mosen i september 2016.