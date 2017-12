Mysterie om julepynt

Huset på Nyledsbakken 15 i Nykøbing har i flere år i december været dekoreret med lyskæder fra sokkel til skorsten. Folk har lagt vejen forbi det udsmykkede hus, som er blevet en fast del af julen i Nykøbing. Derfor var der heller ikke brændt mange centimeter af årets kalenderlys, før folk i Nykøbing begyndte at undre sig, da der i år ikke var pyntet amok. På Facebook er der blevet gættet og stillet spørgsmål. Har ejerne besluttet at spare på elregningen, og måske bruge dem på et spa-ophold i stedet? Er der er kommet så mange klager over huset, at ejerne har valgt at slukke ned for julefesten i år? Andre rygter går på, at politiet har krævet julepynten slukket på grund af det trafikkaos, det gav på Nyledsbakken, fordi folk valfartede til stedet. Midt- og Vestsjællands Politi kan dog aflive dette rygte.