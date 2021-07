Formand for Odsherred Museumsforening, Kjeld Jensen, er glad for de 5000 kroner fra Nordeafonden. Foto: Marianne Nielsen.

Musumsforening har fået penge til kulturløb

- Der er ingen tvivl om, at pengene falder på et tørst sted. Vi har et meget lavt kontingent, så selv om vi har flere end 300 medæemmer, så har vi ikke mange penge, at gøre godt med til spændende projekter, som for eksempel kulturmotionsløbet, siger formand for foreningen, Kjeld Jensen.