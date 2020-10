Foto: Per Christensen

Musikskoleleder Bjørn Monberg, Odsherred Musikskole, aflyser - på grund af generelt øget smittetryk og nye corona-restriktioner projekt-ugen - »Anderledes uge« og et stort kortræf.

Musikskolen rammes af nye restriktioner

På grund af det generelt øgede smittetryk i landet har Odsherreds Musikskole valgt at aflyse næste års »Anderledes uge« i uge 6 .

I ugens løb har musikskole-eleverne forskellige workshops, der knytter sig til et tema, og afslutter med et stor fælles-koncert.

- Så vi må prøve at udtænke en ny anderledes måde at holde »Anderledes uge«, som kan gennemføres sundhedsmæssigt ansvarligt, siger musikskoleleder Bjørn Monberg.

Et stort kor-træf i januar for 150 børn er også aflyst.

- Det kommer til at køre som sid-ned-koncerter, hvor vores publikum - eleverne på skolerne - sidder ned med afstand og kigger i samme retning, og der er god afstand til scenen.

- Og elever og musikskole-elever bruger hver deres indgang til lokalet. Det kommer til at køre meget logistisk, siger Bjørn Monberg.

Der må fortsat samles 50 børn under 21 år til den slags begivenheder.

Alle børn over 12 år skal fra torsdag den 29. oktober bruge mundbind, når de bevæger sig omkring i offentligt rum indendørs - indtil de sidder ned - så det rammer også Odsherred Musikskoles aktiviteter.

- Vi har et lager af mundbind, hvis man skulle glemme det, siger Bjørn Monberg.

Nedsættelsen af forsamlingstallet til ti for personer over 21 år i foreningslivet rammer musikskolens voksenkor Stemmer fra Odsherred og Odsherred Lungekor, hvor det nu bliver nødvendigt at dele op i mindre grupper.