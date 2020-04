Se billedserie Musikskole-leder Bjørn Monberg underviser eleven Adrian Juvald i blokfløjte ved hjælpe af computer og video-program. Privatfoto

Musikskole underviser over internettet

Odsherred - 02. april 2020

Under corona-udbruddet og nedlukningen af Danmark har Odsherreds Musikskole, der også er ramt af skole-nedlukningen, grebet fat i de digitale muligheder og kører instrument- og sang-undervisning på afstand ved hjælp af moderne it-teknologi - pc'er, tablets og mobiltelefoner og programmer som Skype, FaceTime, Messenger og Zoom.

- Vi ligger ikke stille under corona-nedlukningen. Lærerne går ikke bare og »feder« den hjemme - vi er i kontakt med alle vores musikelever hver uge og underviser som fjern-undervisning, siger Bjørn Monberg, der leder musikskolen med 15 lærere og 150 børn og unge.

- Det er lidt forskelligt, hvordan lærere og elever griber den nye undervisningssituation an, som vi aldrig har prøvet før. Vi har ikke en standard-løsning, så lærerne finder deres egne løsninger, siger leder Bjørn Monberg.

- Vi oplever, at mange elever har mere tid til at øve sig nu, fordi alt det, de normalt går til i fritiden, er aflyst - fodbold, håndbold, ungdomsklub, venne-aftaler. For mange bliver musikken et godt sted at være i den her tid. Eleverne har fået det som et tilbud fra os, og langt de fleste har takket ja og har taget godt imod tilbuddet.

- Den store hurdle er, at vi ikke kan musicere sammen på den her måde. Der er for meget forsinkelse på forbindelsen. Den dag, alle har fibernet, vil det måske være en mulighed at udvikle en teknik, der kan bære, så man også kan musicere sammen over nettet, siger Bjørn Monberg.

Bjørn Monberg understreger, at program-download og fjern-undervisning ved hjælp af elevernes telefoner og tablets foregår efter aftale med forældrene.

- Men vi længes alle sammen efter at kunne mødes igen og spille sammen i virkeligheden. Det gælder både elever og lærere, samspilshold og kor, siger Bjørn Monberg.

Også musikskolens Lungekoret i Odsherred, for KOL-ramte, er lukket ned for tiden.

- Man kan jo desværre ikke lave korprøver over nettet, men korleder og formand er i kontakt med medlemmerne over telefonen og snakker om, hvordan de kan holde sangen ved lige. Og så synger de dagligt med til Phillip Fabers morgensang på DR. Det er vigtigt at holde sig i gang med sangen, siger Bjørn Monberg.