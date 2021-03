Se billedserie Bjørn Monberg, leder af Odsherred Musikskole, mener, at landets musikskoler er blevet glemt i genåbningen. Her foto fra en musikskole-koncert tidligt i 2020, hvor man stadig måtte være mange samlet. Foto: Per Christensen

Musikskole-leder: Vi er blevet glemt i genåbningen

Odsherred - 26. marts 2021

Tilsyneladende er eleverne i musikskolerne blevet overset i regeringens genåbningsplan.

- Jeg aner ikke, hvad der sker med musikskolerne lige nu i deres plan for genåbningen. Der er ikke blevet signaleret noget. Vi er bogstaveligt talt blevet glemt i genåbningen, siger Bjørn Monberg, leder af Odsherred Musikskole.

- Vores hovedorganisation, Danske Musik- og Kulturskoler, presser vældigt på for at få os med i genåbningsplanen. Vi håber, at vi kan åbne igen i samme omgang som bibliotekerne den 21. april. Men lige nu aner jeg det ikke, siger Bjørn Monberg.

Formand for Danske Musik- og Kulturskoler, Thomas Winther, oplyser til TV2, at der end ikke er lavet ekspertberegninger af den sundhedsmæssige betydning, hvis musik- og kulturskolerne skal åbne. Det får ham til at formode, at skolerne måske først er omfattet af den fase, der finder sted fra 21. maj.

- Vores elever holder ud med online-undervisningen, men det er et stort problem, at de kun kan få solo-undervisning; vi har ikke mulighed for samspil, siger Bjørn Monberg.

I dag holder eleverne digital forårskoncert, hvor de hver især bidrager med at indspille et instrument eller en vokal til en fælles sang af Sigurd Barrett. De mange bidrag mikses sammen, og resultatet kan høres efter påske.

- Det er vigtigt, at de har noget fælles at være med til, siger Bjørn Monberg.