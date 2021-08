Foto: Per Christensen

Musikforening: Vi er tilbage som koordinator for Honky Tonk i 2022

Odsherred - 13. august 2021 kl. 06:34 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Selvom koordinerende Musik & Kultur i Odsherred, MOKIO, valgte at aflyse Honky Tonk i Nykøbing 4. september på grund af myndighedernes bekymring for øget smitte og nye restriktioner efter de store ferie-rejsedage, og VisitOdsherreds indtræden som ny koordinator, så der alligevel bliver festival, ser MOKIO sig stadig som tovholder for næste års Honky Tonk.

Det siger formand Anders Munch.

- Vi indgik en aftale med Destination Sjælland om overtagelse af koordineringen af Honky Tonk, så selvfølgelig holder vi vores ord og er koordinator til næste år, siger formanden.

SN-Brød: - Vi gør kun det her, fordi vi synes, det er sjovt. Ikke for at tjene penge. Der er ingen penge i det - kun masser af timers arbejde for vores frivillige, siger Anders Munch.

- Vi gør det mest for at skabe noget fest og gang i den i Odsherred, og selvfølgelig står vi i spidsen for Honky Tonk til næste år. Med mindre, kommunen mener, at nogle andre skal gøre det - så må de jo gøre det, siger Anders Munch.

- I forbindelse med Honky Tonk i år var jeg i dialog med kommunen om at lave noget større i gågaden, men det har jeg af gode grunde sat i bero, efter de meldinger jeg fik fra myndighedernes corona-hotline om risiko for smitte og nye restriktioner.

- Vi havde også en plan klar om et event - en gimmick - dagen efter - i et andet setup. Men den plan tager vi frem igen til næste år, siger Anders Munch.

Direktør for VisitOdsherred, Morten Egeskov, har for nyligt bekræftet, at turist-organisationen overtager den koordinerende rolle for Honky Tonk i år efter aftale med MOKIO.