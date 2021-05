Se billedserie Frederik Ross Schiebel synger sine egne tekster og spiller tværfløjte i stykket om »Opgang Nulpunktet«. Foto: Helene Nielsen.

Send til din ven. X Artiklen: Musikalsk fortælling om psykose Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikalsk fortælling om psykose

Odsherred - 27. maj 2021 kl. 10:58 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Stemningen i teatersalen på Odsherred Teater emmer af premierenerver. På fredag er der premiere på en musikalsk forestilling »Projekt Nulpunkt« om psykoser og psykisk sygdom, sunget og fortalt af borgere, som har oplevet det på egen krop. Med hudløst ærlige og skarpe tekster fortæller de historier om misbrug, hashpsykoser, lidelser og ensomhed.

- På vej op ad trappen, efter vi havde røget en fed, mistede jeg fuldstændig forbindelsen til dem jeg havde med. En psykose startede, som en lampe der blev tændt. Nærmest som i en ledning fløj jeg hen, synger Frederik Ross Schiebel med en hæs og nærmest Leonard Cohen'sk lyd.

Han lyder sikker, men springer et par linjer over. Fra mørket udenfor scenen kommer der en melding om, at der ikke er tid til, at tage sangen igen.

- Vi har ikke så god tid, som vi gerne ville have. Det har været lidt stressende. Først var der mange, som ville være med, og så var vi pludselig ikke så mange, siger Victoria Marie Winther.

Sammen med Michael Fisher har hun instrueret forestillingen.

- Jeg er uddannet indenfor teater. Min far var lysmester på den jyske opera, fortæller hun.

For musikere og skuespillere har det været vigtigt at få belyst, at de ikke er syge mennesker.

- Det er en lidelse. Vi er ikke syge. Vi er udsatte, men vi har et liv med ting vi brænder for, siger Per Allan Jørgensen, som spiler bas og synger kor i bandet.

Michael Fisher er sikker på, at det der har hjulpet ham mest ud af sit misbrug, er bofællesskabet »Nulpunktet« i Vig - og så musikken.

- Jeg var misbruger af heroin i 38 år, men nu er det 8-10 år siden, jeg har taget noget gennem venen, siger han, og spiller impulsivt et par akkorder fra Deep Purples Smoke on the Water.