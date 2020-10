Vig Festivals formand Ole Larsen (her ved hjælperfesten i 2019) fortæller, at frivillige i Vig vil arrangere koncerter. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Musik og standup: Foreninger tager sagen i egen hånd efter festival-aflysning

På grund af corona-aflysningen af årets Vig Festival er der ikke udsigt til overskuds-udbetaling til festivalens moderforeninger og andre hjælpende foreninger, og kigger man i krystalkuglen for næste år, er der heller ikke meget, der peger i retning af overskuds-penge.

Derfor har frivillige fra Vig Gymnastikforening og FK Odsherred og fra festivalens store hjælperkorps sat sig sammen om et nyt initiativ med at arrangere sid-ned-koncerter og anden underholdning i Vig Kultur- og Idrætscenter, oplyser Ole Larsen, formand for Vig Festival, der - som frivillig - også er engageret i projektet.