Foto: Per Christensen

Musik, mad, øl og hygge - musikalsk karavane gennem Odsherred

Lastet med et band, et PA-anlæg, scene, Danmarks største grill, en ølvogn og en toiletvogn drager en karavane, organiseret af Musik og Kultur i Odsherred (Mokio), til sommer ud på herredets landeveje og stiller op til i alt 40 små hygge-koncerter i Fårevejle, Sj. Odde, Rørvig, Nykøbing og ved Nygårdens Gårdbutik i tiden fra 21. juni til 13. august.

- Mange går rundt og savner fællesskab og live-musik, så det gør vi noget ved nu. Jeg har kontaktet mange af mine musikalske kollegaer, og de har meldt sig klar på banen og tager med rundt i Odsherred, fortæller Anders Munch, formand for Mokio.

Konceptet er, at hvert band drager med rundt i en uge til de fem Odsherred-destinationer; ugen efter kommer et nyt band på - og så fremdeles.

- Koncerterne holdes fra mandag til fredag, så sommerhus-gæsterne kan få glæde af, at der også er kultur-arrangementer i hverdagene i deres nærområde.

- Vi har fået fat i Danmarks største grill, og ud over musikken præsenteres gæsterne til koncerterne for de enkelte kunstneres livret, for eksempel var John Mogensen vild med dansk bøf med bløde løg og æblekage, og Kim Larsen pasta pomodoro, fortæller Anders Munch.