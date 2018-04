Heidi Christiansen viderefører sidste års succes med »Musik på Torvet«, bare i en ny udgave - »Musik i Den Gamle Bydel«. Foto: Per Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Musik i den gamle bydel hele sommeren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musik i den gamle bydel hele sommeren

Odsherred - 26. april 2018 kl. 06:30 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kølvandet på at virksomhederne omkring Store Torv i Nykøbing har måttet opgive at gentage sidste års succes med Musik på Torvet, har indehaver af Bytrommen Bodega, Heidi Christiansen, taget sagen i egen hånd og skabt et nyt koncept med »Musik i Den Gamle Bydel« hver lørdag eftermiddag henover sommeren.

- Jeg synes, det er så ærgerligt, at vi ikke har formået at finde ressourcerne til at fortsætte med Musik på Torvet, men når det nu engang er sådan, så synes jeg bestemt, at vi må bygge videre på det store arbejde, som blev grundlagt sidste år, siger Heidi, som selv var en af de bærende arbejdskræfter bag Musik på Torvet.

- Jeg stod selv i ølboden på Torvet hver weekend sidste sommer, og det var simpelthen så hyggeligt med musik og glade mennesker i den ende af byen, og vi fik snakket med en masse folk, både lokale og turister, som hyggede sig over en kop øl eller sodavand til god musik.

- Med »Musik i Den Gamle Bydel« forsøger vi at bevare den type arrangementer i byen, og samtidig skaber vi igen liv omkring de lokaler i byen, hvor Nykøbings musik udgik fra i gamle dage, når Sofus Trommeslager gik gennem byens gader med sin tromme.

- I facaden i Bytrommens gårdhave er indmuret en sten, hvorpå bl.a. står, at der i Kong Christian X' dage danses på Nykøbing Gade. Og disse ord skal ikke dø i synden - også i vores dage kan der danses i Nykøbings gader, og det vil vi gøre vores til, smiler Heidi.

- Og så er det ingen hemmelighed, at jeg stadig synes, Lindeallé er en af de smukkeste gader i byen. Den har sin helt egen charme, og bør kunne hænge bedre sammen med resten af byen.

Arrangementerne vil foregå hver lørdag eftermiddag i sommerferien i Bytrommens gårdhave mod Strandstræde, som indrettes særligt til konceptet med fast scene, ølvogn og en masse borde-bænke-sæt til at skabe den rette stemning. Der vil være et nyt musiknavn på scenen hver lørdag, så der bliver lidt for enhver smag, og Heidi håber på stor opbakning til arrangementerne, som der er adgang til for alle.

Udover Musik i Den Gamle Bydel vil Bytrommen også i sensommer og efteråret holde en række koncerter i opstillet telt i gårdhaven, hvor blandt andre Jørgen De Mylius og Voljam, som er et af Danmarks bedste Volbeat Cover Bands, vil være på plakaten.