Se billedserie Anders Munch, formand for Musik og Kultur i Odsherred, Mokio, ser ikke helt så optimistisk som Vig Festivals formand, Lars Gjerlufsen, på Sundhedsstyrelsens prognose, hvor alle voksne skønnes at være vaccineret 27. juni. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Musik-formand: Bare planen skubbes lidt, så bliver der hverken Vig Festival eller Roskilde Festival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musik-formand: Bare planen skubbes lidt, så bliver der hverken Vig Festival eller Roskilde Festival

Odsherred - 14. januar 2021 kl. 19:19 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Anders Munch, formand for Musik og Kultur i Odsherred, Mokio, ser ikke helt så optimistisk som Vig Festivals formand, Lars Gjerlufsen, på Sundhedsstyrelsens prognose, hvor alle voksne skønnes at være vaccineret 27. juni.

Lars Gjerlufsen regner med en Vig Festival med tusindvis af mennesker tæt samlet i begyndelsen af juli.

Anders Munch, der lige nu færdigpudser programmet for sommerens udendørs-koncerter i Helenehaven i Højby, er mere forsigtig.

- Der skal ikke gå ret meget galt i Sundhedsstyrelsens beregninger, før gruppe 12 i vaccinations-planen bliver skubbet - og det er jo dem, der går til festival.

- Bare planen skubbes en eller to uger, så bliver der hverken Roskilde Festival eller Vig Festival. Måske Smukfest, siger Anders Munch.

- Jeg tror ikke på, at der kommer til at stå tusindvis af mennesker tæt sammen på festivalerne til sommer. Jeg håber selvfølgelig, at det kommer til at holde med datoen 27. juni, men vi kan bare ikke planlægge efter det, fordi det er for usikkert, siger Anders Munch.

- Jeg kan virkelig godt forstå Lars Gjerlufsens begejstring, og jeg vil ønske for Vig Festival, at der bliver åbnet til sommer. Vig Festival var lukket helt ned sidste år, og der er kun mulighed for enten at holde åbent eller lukke ned - der er ikke et alternativ, siger Mokio-formanden.

- I Mokio er vi behersket optimistiske - men også forsigtige. Vi er en ung, ny forening, vores økonomi er ung, og vi er nødt til at være forsigtige og afvente, hvad der sker i den kommende tid.

- Programmet for Helenehaven 2021 er næsten færdigt, og vi holder fast i, at vi kun sælger 1000 billetter til hver koncert.

- Når vi nærmer os, kan det være, at der sker ændringer, så vi skalerer op. Men det kræver, at vi får præcise meldinger fra myndighederne. Måske bliver det til virkelighed i slutningen af juni, som Sundhedsstyrelsens prognose siger, og så lukker vi til den tid op for salg af flere billetter og størrelsen på koncerterne, siger Mokio-formanden.

- Jeg vil gerne lidt længere frem i foråret, før vi tager stilling. Ingen ved, hvilke restriktioner der kommer, og hvor længe vi skal slås med den engelske corona-mutatione, siger Anders Munch.

- Vi drømmer da om at kunne lukke 2000-4000 mennesker ind til koncerter i Helenehaven til sommer. Det vil være fantastisk, og vi har pladsen, hvis muligheden kommer. Vi kan skrue op og ned for størrelsen, men hvis vi går op over de 1000 gæster, skal vi forhandle nye kontrakter med musikerne, siger formanden.