Musik-arrangører går sammen: Plan om ny udendørs musik-scene

Corona-krisen og samfunds-nedlukningen aflyste både Nykøbing Rørvig Jazz Festival og Kulturhus Pakhusets lørdags-jazz, men nu er arrangørerne gået sammen om en ny udendørs musikscene ved Pakhuset i Nykøbing Sjælland, hvor der skal spilles jazz og andre genrer for et siddende publikum.

Genåbningen og nye retningslinjer for at afvikle indendørs-koncerter åbner for, at der kan arrangeres udendørs-koncerter for siddende publikum.