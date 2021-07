Bilerne, den politiske opbakning og planerne var på plads for Finn Jørgensens ønske om at etablere et bilmuseum, men klagenævn har spændt ben for planerne.

Museumsplaner sendt til tælling: I Choktilstand

Odsherred - 02. juli 2021 kl. 13:41 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Lamslåede, skuffede og i choktilstand.

Sådan lyder en del af budskabet fra Finn Jørgensen, efter at han har fået afgørelsen fra Planklagenævnet, der spænder ben for hans planer om at etablere et bil- og modelbilmuseum ved hjemmet på Skovvej i Gelstrup.

Da byrådet skulle tage stilling til lokalplanforslaget, blev det godkendt med et massivt flertal på 23 medlemmer for og to imod, men siden klagede naboer og Danmarks Naturfredningsforening.

Museet skulle ligge 870 meter fra kysten, og begrundelsen for at fravige kystbeskyttelseszonen var mangelfuld, lød det fra klagerne, og Planklagenævnet er enig, og skriver blandt andet i sin afgørelse, at:

»Planklagenævnet finder ikke, at kommunen har redegjort tilstrækkeligt for, at der er den fornødne særlige planlægningsmæssige begrundelse for kystnær lokalisering.«

Odsherred Kommunes argument om, at de fleste byer ligger inden for kystnærhedszonen på tre km fra kysten, og at det kan være svært at finde egnede placeringer uden for, fejer klagenævnet af bordet, og skriver i sin afgørelse, at:

»...det forhold, at stort set alle byer og bebyggelser i kommunen ligger inden for kystnærhedszonen, ikke indebærer, at der ikke kan findes egnede områder til et museum, der ligger mindre kystnært.«

Finn Jørgensen ærgrer sig, og siger, at det jo er kommunens lokalplan, der er blevet underkendt, og at de håber der kan findes en løsning.

»Det er jo en beslutning vi er underlagt. Det kan vi jo ikke gøre noget ved, men så må vi jo overveje, hvad vi har af muligheder, men ind til videre er vi bare i en choktilstand,« siger han.