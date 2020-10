Formand for Odsherred Museumsforening, Kjeld Jensen, ser Anneberg Kulturpark som fremtidens epicenter for formidling af Odsherreds kultur og historie. Foto: Marianne Nielsen

Museumsforening i nye rammer i kulturparken

-Da vi havde et arrangement heroppe i påsken sidste år, så vi et potentiale, og talte med Gitte Klausen (ejer af Anneberg Kulturpark, red.), som fortalte at også Geopark Odsherred blev tilknyttet stedet. Og i vores optik er Geopark Odsherred det vigtigste der er sket for Odsherred og den ramme Odsherred skal udvikle sig under, så det gjorde udslaget for os, fortæller foreningens bestyrelsesformand, Kjeld Jensen.