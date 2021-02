Se billedserie Formand for Odsherred Brandmuseum, Jesper Koch, har flere gange spurgt Kulturministeriet om, hvor pengene bliver af. Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Send til din ven. X Artiklen: Museum og dyrepark i økonomisk klemme: Hjælpepakke trækker ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Museum og dyrepark i økonomisk klemme: Hjælpepakke trækker ud

Odsherred - 11. februar 2021 kl. 08:45 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Der var store smil fremme hos mange museer og kulturinstitutioner, da regeringen i sommer lukkede op for en støttepakke, som skulle støtte op om kulturlivet, og bød på en rabatordning med halv pris på entreen hos en række museer, kunstudstillinger og dyreparker. Pakken virkede. Corona holdt danskerne på sommerferie i Danmark, og danskerne hungrede efter kultur og seværdigheder til halv pris.

I Odsherred var der også en række kulturinstitutioner, som meldte sig til sommerpakken, men hos flere af dem er smilene stivnet, eftersom efterbetalingen af de billige entrebilletter stadig ikke er blevet udbetalt fra Kulturministeriet. Alle steder fik udbetalt et acontobeløb, som der så kunne følges op på, hvis der viste sg at være flere besøgende, end forventet. Odsherred Brandmuseum fik et forskud på 25.000 kroner.

- Umiddelbart efter pakkens udløb i midten af august måned 2020 sendte vi et regnskab frem til Kulturministeriet med anmodning om udbetaling af yderligere 34.000 kr. Beløbet svarer til 25 procent af vores årlige entreindtægt. Ministeriet kvitterede med en mail om, at de hurtigst muligt ville udbetale refusionen. Det er bare ikke sket endnu, siger formand for Odsherred Brandmuseum, Jesper Koch.

Tre gange har museet modtaget mails om, at betalingen var udsat med otte uger, og da han i denne uge ringede til Kulturministeriet, var beskeden, at man ikke kunne sige noget om, hvornår pengene vil blive udbetalt.

34.000 kroner fylder meget i budgettet - Museet er drevet af frivillige kræfter, så 34.000 kroner betyder meget i vores budget. Det koster normalt 50 kroner for voksne og 25 kroner for børn, at komme ind og se museet. Gæsterne grinede nærmest, da det beløb skulle halveres. De ville være kommet alligevel og have betalt fuld pris, også uden sommerpakken, men for museet er det altså halvdelen af entreindtægterne, som mangler. Det koster penge at drive museet, også selv om det er coronanedlukket, siger Jesper Koch.

En anden større kulturinsttution i Odsherred, som ikke ønsker at blive nævnt ved navn, mangler at få tæt ved 150.000 kroner retur.

Har lagt mange penge ud I Odsherred Zoo Rescue går direktør Joan Thygesen også rundt og venter på et større besløb.

- Jeg vil helst ikke sige, hvor meget det er. Men vi havde en god sommer med mange besøgende, så det er mange penge, vi har lagt ud for Kulturministeriet, siger Joan Thygesen.

Hun har ikke mulighed for at skrue ned for varmen eller spare på foderet, mens hun venter på udbetalingen fra Kulturministeriet.

- Jeg har 600 dyr, der skal passes og holdes varme. Vi har ingen indtjening i vinterhalvåret, og i foråret var der coronanedlukning. De syv ugers entreindtægter, var vores årsindtægt, som så lige blev halveret. Det er noget rigtig møg, siger Joan Thygesen.

Fik 300.000 kroner efter tre uger Hos Foreningen Musik & Kultor i Odsherred, Mokio, har der til gengæld ikke være problemet, med at få pengene udbetalt.

- Vi søgte start juli, og fik støtten efter små 3 uger og vi fik lige omkring 300.000 kr, oplyser formand for Mokio, Anders Munch.