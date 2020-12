Mest markant er maleriet »Summer surprised us...« , hvor Jesper Christiansen er inspireret af renæssance-maleren Poussins komposition og greb. På toppen ligger et slot, der viser sig at være Odsherreds Kunstmuseum. Foto: Henrik Hjertholm, Museum Vestsjælland

Museum køber stort ind hos kendt kunstner

Med et samlet bidrag på over en halv mio. kr. fra tre fonde er det lykkedes Odsherreds Kunstmuseum at indkøbe tre malerier, en håndmalet udstillingsplakat, skitser og arbejdstegninger af den stærkt efterspurgte lokale billedkunstner Jesper Christiansen fra hans udstilling »De fire årstider«.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her