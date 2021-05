Winnie Bo Andersen og Kay Christensen har i den tidligere skole i Bråde 400 kvadratmeter med egen og andres kunst. Og så er der en tønde have med en pyramide af sten og tre bassiner. Kongsøre Have og Kunstmuseum har åbent alle dage kl. 11-16. Foto: Torben Andersen

Artiklen: Museum, galleri og have i ét

Museum, galleri og have i ét

Parkeringspladsen overfor den tidligere skole i Bråde blev hurtigt fyldt godt op Kristi himmelfartsdag. Der var nemlig fernisering på endnu en udstilling i Kongsøre Have og Kunstmuseum.

Skolen i Bråde blev oprettet i 1781, og den blev lukket for omkring 60 år siden. Ægteparret Winnie Bo Andersen og Kay Christensen har boet her i 42 år, og i snart 25 år har de haft omdannet den firlængede gård til et festfyrværkeri af billedkunst og keramik. Gæsten kan gå på opdagelse på 400 kvadratmeter spækket med farvestrålende kunst. I skolestuen ses Kay Christensens keramik, mens Winnie Bo Andersen har hele 1. salen, hvor hun maler og arbejder med keramik. I en sidebygning har Kay Christensen udstillet flere af sine værker.