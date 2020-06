Museum er lukningstruet på grund af Corona

Nykøbing sj. Psykiatriske museum er hårdt økonomisk presset på grund af covid-19 krisen, der har medført at museet har været lukket i tre måneder og har mistet indtægter for over 37.000kr.

Museets ledelse fortæller, at museet er så hårdt presset at det er lukningstruet, og derfor søger de Odsherred kommunes kultur- og folkeoplysnings udvalg om et ekstraordinært Driftstilskud på 50.000kr.