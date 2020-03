Museum efterlyser historier fra corona-tiden

Et corona-nedlukket Danmark med bekymringer, karantæne, butikslukninger; hjemmearbejdspladser og hjælpepakker, skolelukninger og hjemmeundervisning; håndsprit og hamstring, afstandskrav og forsamlingsbegrænsning. For tiden skrives verdens- og danmarkshistorie hver dag, og Museum Vestsjælland efterlyser nu historier om, hvordan odsinger og sommerhusejere påvirkes af denne corona-tid.

- Det kan være beretninger om nye former for fællesskaber, der opstår i en tid, hvor man ikke må mødes fysisk - sang fra altaner og fællesflagning, hjælp til at handle.

- Eller hvordan det er at arbejde i et krævende og risikofyldt job i sundhedsvæsenet eller som frivillig, der hjælper udsatte medborgere, siger museumsdirektøren.

- I første omgang efterlyser vi digitale tekster og fotos, som kan sendes til os, nu hvor vi ikke må mødes fysisk, men på et senere tidspunkt kan det være, at borgere kommer og afleverer ting og sager, der har betydet noget under coronakrisen - måske det ludospil, som familien har spillet helt i stykker og er godt trætte af, men som er blevet et symbol, siger Eskil Vagn Olsen.