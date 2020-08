Mundbind til økonomisk trængte

- Skal du med offentlig transport og udgør køb af mundbind en væsentlig økonomisk udgift for dig? Så stiller Odsherred Kommune mundbind til rådighed på de to borgersevicecentre i Asnæs og Nykøbing.

Anvisningerne fra Kommunernes Landsforening, der afgrænser, hvem der kan hente mundbind, følges. Det betyder, at anskaffelse af mundbind skal være en væsentlig økonomisk udgift, før man kan komme i betragtning.

Kommunen understreger, at der forventes den nødvendige mængde pli, når det kommer til uddelingen af gratis mundbind.

- Vores medarbejdere, som udleverer mundbind, vil ikke kræve dokumentation fra dig om, hvorvidt du er i målgruppen eller ej. Vi regner med, at borgerne viser samfundssind, så ordningen ikke misbruges, og at dem, som ikke er i målgruppen for ordningen, køber deres egne mundbind, skriver Odsherred Kommune.