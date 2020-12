Mundbind gør det meget nemmere for lommetyvene

Steen Dirch, der er pensioneret dyrlæge og bosat i Nykøbing, var i sidste uge ude og handle i en dagligvarebutik i Nykøbing. Egentlig havde han ikke bemærket noget usædvanligt, før han kom ud til sin bil, hvor han opdagede at hans pung var væk.

Han gik straks tilbage til butikken, og fik her personalet til at vise ham overvågningsbilleder, hvor han tydeligt kunne se, at to mænd stod tæt op af ham mens hans handlede, men de formodede tyve kunne ikke identificeres, for de bar begge mundbind, og han kalder det møgfrustrerende, og er ærgerlig over at skulle bruge tid på at få spærret sine betalingskort, særligt fordi han ikke regner med, at de to lommetyve nogensinde bliver stillet til ansvar, og stod det til ham, så burde butikkerne have mulighed for at gemme en form for ansigtsgenkendelse af kunderne.