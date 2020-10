Mundbind er helt nødvendig

De nyeste corona restriktioner har også fået betydning for de ansatte i hjemmeplejen, og på plejecentrene i Odsherred kommune.

Det siger centerchef i Odsherred kommune, Rikke Krag Iversen.

"Restriktionerne betyder, at både medarbejdere og pårørende skal anvende mundbind på alle fælles arealer på plejecentrene. Samtidig skal alle medarbejdere, der kommer i borgeres hjem, også bære mundbind fra de træder ind i hjemmet.

Det er en skærpelse i forhold til vores regler om at anvende værnemidler når vi i den daglige pleje er helt tæt på borgeren," siger hun.