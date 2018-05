Papegøjen Mulle er kommet hjem efter et par dage på egne vinger. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Mulle er fundet i god behold

Odsherred - 30. maj 2018 kl. 09:47 Af Martin Hoffmann Kønig

20-årige Mulle er kommet hjem efter en forlænget weekend på egne vinger. Han er en papegøje, og bor hos møbelpolstrer Christine Smith, i Rørvig, men så i fredags sit snit til at stikke af, og så bredte nervøsiteten sig.

For en papegøje kan flyve hurtigt, men efter en efterlysning og mange gode menneskers fælles indsats er Mulle fundet og er sikkert hjemme igen.

Han blev fundet siddende på et fuglevoliere på Kærsangervej i Rørvig, så i virkeligheden var han slet ikke fløjet ret langt fra sit hjem på Toldbodvej, og Christine Smith fortæller til Nordvestnyt, at den ældre herre, for det er man når man er papegøje og 20 år, er træt, men glad.

- Det første han gjorde, da han kom hjem var at få en bid banan og så kravlede han op på sin yndlingspind og snorksov, så det må have været en hård tur for ham, siger hun.

Christine Smith fortæller, at der er mange mennesker, der har spurgt til papegøjen og hun er taknemmelig for den store hjælp hun har fået med at lede efter ham.