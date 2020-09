Midt- og Vestsjællands Politi er kørt til Rørvig for at tale med en 14-årig dreng, som muligvis har været udsat for en børnelokker.

Mulig børnelokker på spil i Rørvig

En 14-årig dreng blev torsdag morgen på vej til skole i Rørvig kontaktet af en mand i en bil, som forsøgte at lokke drengen ind i bilen. Drengens mor har kontaktet drengens skole og Midt- og Vestsjællands Politi, og advarer om den mystiske mand på Facebook. Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands politi bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse om episoden, og har sendt en patrulje til Rørvig for at tale med familien.