Formand for Ældre Sagen Dragsholm, Ole Holst, får dagligt henvendelser fra ældre, som gerne vil i gang med at motionere igen.

Motion: Ældre tripper for at komme i gang

Odsherred - 24. juni 2020 kl. 16:26 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det passer altså ikke, at de ældre er blevet bange for at dyrke motion på grund af corona. Tvært­imod. Jeg får dagligt henvendelse fra vores medlemmer, som vil høre, hvornår de kan komme i gang igen, siger Ole Holst, som er formand for Ældre Sagen Dragsholm.

I sidste uge bragte Nordvestnyt et interview med formand for FK Odsherred, Torben Møller, som udtrykte stor bekymring for, at de ældre er blevet bange for at komme ud at mødes med andre og derfor går glip af den vigtige motion, de får i foreninger og motionscentre.

- Jeg tror slet ikke, de sidder stille. De går og tripper, siger Ole Holst.

Han fortæller, at foreningen er ved at gøre klar til efterårets kurser i blandt andet gymnastik og tai chi.

- Sæsonen er jo ved at være slut for i år. Men Torben Møller og andre er da velkomne til at kigge forbi parken ved Asnæs Grevinge-hallen og se, hvordan vi ældre har gymnastikhold med udemotion i hele parken, siger han.

På grund af corona har man i foreningen været nødt til at inddele det store hold i mindre hold på seks-syv personer og med tre-fire hjælpere til hvert hold.

- Og så har vi masser af sprit med. Altså til hænderne. Vi respekterer hinanden og holder afstand, og det er helt forsvarligt, siger Ole Holst.

Han har allerede taget imod de første reservationer til efterårets motionshold, som begynder fra den 11. september. Men han holder fast i, at der altid er plads til endnu en ældre-motionist.

- Jo, man kan stadigvæk nå at komme med. Jeg vil ikke afvise folk. Vi har 70-80 mennesker, som gik på vores hold, og selv om vi hedder Ældre Sagen Dragsholm, så er der medlemmer fra andre dele af Odsherred, siger Ole Holst.

Han er også helt sikker på, at det har en gavnlig effekt på de ældre, når de går til gymnastik hos ham.

- Jeg kan jo se, hvordan folk retter sig op og ranker ryggen, hvis de møder mig nede i Brugsen, siger han - og griner.

Ole Holst er heller ikke i tvivl om, at motionsholdene er gode for både sjæl og krop.

- Jeg kan mærke, at folk glæder sig meget til at komme i gang, siger han.