Morild udstiller på havnen i Nykøbing

Mange kunstnere har fået travlt i de seneste uger, efter at det stod klart, at der alligevel blev mulighed for at arrangere udstillinger hen over sommeren. Kunstnergruppen Morild har derfor vanen tro sommerudstilling i Den Grå Hal på havnen i Nykøbing. De 11 faste medlemmer viser deres værker frem på den censurerede udstilling sammen med seks gæsteudstillere.