Charlotte Andersen udviklede som barn en alvorlig epilepsi med mange følgeskader efter at være blevet vaccineret.

Mor tør ikke lade datter vaccinere

- Charlotte kan blive syg og dø af den nye vaccine. Men jeg er også bange for, at Charlotte kan dø af corona, hvis hun bliver smittet. Det er pest eller kolera.

Ordene kommer fra Bodil Andersen, Hørve. Hun er ingen klassisk vaccine-skeptiker, men er mor til den 20-årige Charlotte Andersen, der som helt lille udviklede en alvorlig epilepsi efter at have modtaget den helt almindelige fem-måneders vaccine.

Datteren er i dag multihandicappet, og har intet sprog. Hun bor på bo- og udviklingshuset Kirkebo i Fårevejle, hvor hun får hjælp til alle funktioner i hverdagen. Vaccineskaden blev senere anerkendt i Arbejdsskadestyrelsen, og Charlotte Andersen har fået erstatning for de følgeskader, vaccinen har givet hende.

- Da Charlotte blev syg, frarådede lægerne, at vi lod hende få flere vacciner, fordi hun havde reageret så alvorligt på den første vaccine, siger Bodil Andersen.

- Min mand synes, vi skal lade hende vaccinere. Jeg har forsøgt at få svar fra seruminstituttet og vores egen læge på, om der kan være risiko for, at Charlotte også vil reagere på den nye vaccine. Men de har ingen svar, siger Bodil Andersen.