Mor til knivdræbt brød sammen i retten: Så mulig optakt til drab på video

En ældre kvinde brød grædende sammen og måtte forlade retssalen, da retten i Holbæk fredag tog hul på retssagen, hvor en 20-årig mand er tiltalt for knivdrabet på en 29-årig ansat på bostedet Ørbækskilde på Riisvej i Fårevejle den 30. december 2020.

Under tiltaltes forklaring blev der vist en video i retten, som er optaget umiddelbart inden drabet fandt sted. En beboer på bostedet havde med sin mobil optaget en video af det skænderi mellem den 29-årige og tiltalte, som ifølge tiltalte førte til, at han trak den springkniv han havde på sig, og begyndte at stikke den 29-årige.

Det var den dræbtes mor, som sad blandt tilhørerne, som brød hulkende sammen, da hun så videoen. Dommeren måtte bede kvinden om at forlade retssalen, og hun blev trøstet og ført ud af retssalen af et kvindeligt familiemedlem.