Mor til handikappet pige: Man bliver sindssyg af ikke at sove

Odsherred - 23. oktober 2021 kl. 15:25 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Vi synes vi er heldige, at vi har fået fået to dejlige børn. Med rutinerne får vi hverdagen til at hænge sammen, men det slider godt nok på systemet, når man ikke får sovet om natten. Man bliver sindssyg af ikke at sove, siger Charlotte Reinhardt.

Samen med sin mand Morten Reinhardt har hun datteren Scarlett på fire år og sønnen Høg på to år. Scarlett er hjemme fra børnehave i dag. Hun sidder ved køkkenbordet med en iPad foran sig, hvor hun ser små videoer med børnesange. Scarlett rocker med til musikken, synger lidt, klapper begejstret i hænderne og griner højt, når hendes yndlingssang bliver spillet.

Våger på skift hver nat Scarlett er født med Downs syndrom, og det betyder, at hun hele tiden skal have en voksen omkring sig. Også om natten, hvor hun hver nat laver meget høje lyde i søvne og ofte vågner og græder meget højt.

- Scarlett er ekstrem sensitiv. Især overfor lyde. Hun skriger højt, hvis vi prøver at støvsuge eller bruge en blender, mens hun er i huset. Så jeg laver aftensmad og gør rent om dagen, mens hun er i børnehave. Om natten kan vi lulle hende tilbage i søvn, ved at lægge en hånd på hende, hvis hun græder. Hvis vi lader hende græde, ved vi, at hun brækker sig i desperation, fortæller Charlotte.

Da sønnen Høg blev født for to år siden gik Charlotte ned med stress. Da hun efter raskmelding søgte om orlov og tabt arbejdsfortjeneste, som hun havde fået tidligere, fik hun afslag fra Odsherred Kommune. Blandt andet fordi Scarlett var begyndt i Tengslemark Børnehave, og man mente, Charlotte derfor var aflastet i dagtimerne. Kommunen foreslog, at forældre kunne skiftes til at sove hver nat, og har tilbudt socialpædagogisk vejledning, som kan afhjælpe datterens forstyrrende søvnmønster, så Charlotte kan begynde i arbejde igen.

- Vores hverdag er bare slet ikke så normal, så jeg ville kunne gå på arbejde mens Scarlett er i børnehave, siger hun.

Begge børn bliver lagt i seng hver aften - også juleaften og på fødselsdage - klokken 18.30.

Klokken 21 går Morten i seng på en madras på gulvet i stuen.

Charlotte sidder så med Scarletts babyalarm og holder øje med, om datteren vågner og skal trøstes frem til klokken 01.00 eller 02.00, hvor Morten overtager vagten.

Så går Charlotte ind i soveværelset, som hun deler med sønnen Høg, og sover til han vågner ved 5-tiden, og ser iPad med sin mor i sengen. Scarlett vågner ved 6-tiden, hvor Morten også skal på arbejde og børnene skal gøres klar til at blive kørt i vuggestue og børnehave.

Charlotte kan indhente den tabte søvn, gøre rent, lave mad og vaske tøj mens Scarlett er i børnehave og Høg er i vuggestue.

Forældre har ikke delt soveværelse i tre år Kommunen har erkendt, at Charlotte ikke har mulighed for at passe et fast arbejde. I dag er Charlotte sat på et ressource-forløb, hvor hun får udbetalt 12.500 kroner. Havde hun fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, ville hun få udbetalt 14.500 for de 32 timer om ugen, som hendes tidligere kontrakt lød på.

- Morten og jeg har ikke delt soveværelse i tre år, men det lever vi med. Det er vitterligt ikke et problem, at have et barn med Downs syndrom. Problemet er kampen med kommunen, siger Charlotte.

Afslaget fra Odsherred Kommune er sendt videre til Ankestyrelsen, som indtil videre har været ni måneder om at behandle klagen.

Familieafdelingen har været for rundhåndet Formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S), har tidligere været i kontakt med familien, men ønsker ikke at kommentere på den konkrete sag.

- Der var tidligere en tendens til, at man i familieafdelingen var lidt for rundhåndede i forhold til de rammer loven udskrev. Når økonomien er stram, som den er i familieafdelingen, så er vi i en situation, hvor der ikke kan gives mere, end der gives, siger Søren With.