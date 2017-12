En bankboks med omkring 1,5 millioner kroner var udbyttet ved kuppet mod Danske Banks filial i Nykøbing. Foto: Marianne Nielsen

Mor, søn og kæreste tiltalt for kup

Odsherred - 15. december 2017 kl. 13:26 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd og en kvinde står i dag på anklagebænken ved Retten i Holbæk.

De er tiltalt for deres involvering i tyveriet af en pengeboks fra Danske Banks filial i Nykøbing med cirka 1,5 millioner kroner i. Ifølge Nordvestnyts oplysninger er der tale om en 46-årig mor, hendes 22-årige søn og 27-årige kæreste. Kuppet blev begået natten til den 30. juni i år med hjælp fra en frontlæsser, som forinden var blevet stjålet fra EUCs faciliteter ved Audebo. Et tyveri, som de to mænd også er tiltalt for at have begået den 29. juni.

Ifølge anklageskriftet er de to mænd også tiltalt for sammen med kvinden at være i besiddelse af et skarpladt, oversavet jagtgevær og seks patroner. Våbnene blev fundet på en adresse i Holbæk, hvor de tre personer havde et tilhørsforhold.

Tilsammen er de tre personer tiltalt for 11 forhold.

I september blev to mænd i 50'erne hver idømt over to års fængsel for deres rolle i sagen, blandt andet på grund af et skarpladt våben, der blev fundet på autoværkstedet i Egå, hvor politiet greb de fem på fersk gerning.

I retten forklarede den ene dengang, at han gik med til det, da han »ikke havde lyst til at sige nej«, til de personer, der bad om hans hjælp til blandt andet transporten af pengeboksen over Storebælt til Egå.

I Retten i Holbæk er der afsat to retsdage til sagen; i dag og onsdag i næste uge.

